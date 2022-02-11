В Call of Duty добавили вычурный скин по аниме «Атака титанов»

В Call of Duty: Vanguard появились новые облики по аниме «Атака Титанов», последние серии которого вышли в январе. На этот раз фанаты могут купить набор «Бронированный Титан». В Warzone скины добавят позже.
Бронированный Титан известен способностью наращивать крепкую защиту, но из-за неё он перегревается. Облик героя для Call of Duty: Warzone и Vanguard эти особенности не получил. Кроме скинов на оперативника и оружие, в набор входят граффити, жетон удвоения опыта и часы.
В январе в Call of Duty: Warzone и Vanguard появились другие облики из «Атаки Титанов». Среди них капитан отряда Разведкорпуса Леви Аккерман и клинок «Пронзатель Титанов».
14 февраля в Call of Duty: Warzone и Vanguard начнётся второй сезон, в котором появятся новые зоны для королевской битвы, карты, оперативники, химоружие и танки.
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