Инсайдер: Сall of Duty Warzone 2 анонсируют уже сегодня!

Время внезапных новостей: инсайдер Том Хендерсон сообщает, что Activision провела презентацию Call of Duty: Warzone 2 для блогеров и представит публике сиквел королевской битвы уже… сегодня, 11 февраля.
Инсайдер уже поделился основными подробностями с разговора издателя:
- Warzone 2 создаётся полностью с нуля, поскольку у оригинальной Warzone начали возникать технические проблемы с момента интеграции контента Black Ops Cold War.
- Запуск сиквела королевской битвы ожидается вместе с Modern Warfare 2 этой осенью.
- Появится возможность менять угол обзора на консолях.
- Издатель не стал уточнять о релизе игры на PS4 и Xbox One.
Впервые о Warzone 2 стало известно от Джейсона Шрайера в конце января, после чего Хендерсон поделился первыми подробностями — что это именно сиквел королевской битвы на базе Modern Warfare 2, без контента из MW 2019, Black Ops Cold War и Vanguard.
Частично сведения Хендерсона подтвердил портал CharlieIntel, опубликовавший несколько часов назад следующий твит.
Я никогда не был больше вдохновлён или уверен в будущем Call of Duty. Всем замечательного дня!
Сама Infinity Ward, которая работает над сиквелом Modern Warfare, не осталась в стороне. Студия опубликовала следующий твит:
Если анонс действительно случится, его стоит ожидать вечером — с 18:00 до 21:00 мск. Ждём!
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