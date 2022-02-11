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Инсайдер: Сall of Duty Warzone 2 анонсируют уже сегодня!

Инсайдер: Сall of Duty Warzone 2 анонсируют уже сегодня!
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Время внезапных новостей: инсайдер Том Хендерсон сообщает, что Activision провела презентацию Call of Duty: Warzone 2 для блогеров и представит публике сиквел королевской битвы уже… сегодня, 11 февраля.

Инсайдер уже поделился основными подробностями с разговора издателя:

  • Warzone 2 создаётся полностью с нуля, поскольку у оригинальной Warzone начали возникать технические проблемы с момента интеграции контента Black Ops Cold War.
  • Запуск сиквела королевской битвы ожидается вместе с Modern Warfare 2 этой осенью.
  • Появится возможность менять угол обзора на консолях.
  • Издатель не стал уточнять о релизе игры на PS4 и Xbox One.

Впервые о Warzone 2 стало известно от Джейсона Шрайера в конце января, после чего Хендерсон поделился первыми подробностями — что это именно сиквел королевской битвы на базе Modern Warfare 2, без контента из MW 2019, Black Ops Cold War и Vanguard.

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Частично сведения Хендерсона подтвердил портал CharlieIntel, опубликовавший несколько часов назад следующий твит.

Я никогда не был больше вдохновлён или уверен в будущем Call of Duty. Всем замечательного дня!

Сама Infinity Ward, которая работает над сиквелом Modern Warfare, не осталась в стороне. Студия опубликовала следующий твит:

Если анонс действительно случится, его стоит ожидать вечером — с 18:00 до 21:00 мск. Ждём!

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