Инсайдер раскрыл почти всё о The Division Heartland. Ждём клон Escape from Tarkov

Ubisoft проводит тестирование условно-бесплатного боевика The Division Heartland, но подробностями компания пока не поделилась. Вместо неё это сделал инсайдер Том Хендерсон, который рассказал о режимах, классах и карте.

В игре будет два режима: «Экскурсия» и «Шторм». Первый представляет собой обучение, в котором 3 игрока изучают карту «Серебристая бухта» (Silver Creek), собирают лут и сражаются с ботами.

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После подготовки можно отправиться в основной режим «Шторм» на той же карте. Игроки должны найти новую экипировку и предметы, выжить и добраться до оперативной базы по аналогии с Escape from Tarkov. По миру случайным образом будет перемещаться смертельный газ, от которого можно защищаться с помощью противогаза и фильтров. Их надо изготавливать или находить по ходу матча.

Лут будет разделён на несколько уровней: серый, зелёный, синий, фиолетовый и золотой. Ресурсы можно тратить на улучшения и вызов поставок с припасами.

План по развитию серии The Division Фото: Ubisoft

На базе перед матчем можно настроить экипировку, продавать и покупать предметы, улучшения и другое. Игроку доступны ежедневные и еженедельные испытания, которые нужно активировать при поиске игры. Перед матчем можно выбрать бонусы, которые дадут преимущество. Среди них место появления, тайник, башня и модули с пока неизвестными бонусами.

Из героев доступны три мужчины и три женщины, которые отличаются только внешностью. После этого можно выбрать один из трёх классов:

эксперт по оружию — помечает врагов при попадании на 5 секунд и восстанавливает броню напарникам;

— помечает врагов при попадании на 5 секунд и восстанавливает броню напарникам; медик — восстанавливает здоровье в укрытии и способен бесшумно убивать врагов вблизи;

— восстанавливает здоровье в укрытии и способен бесшумно убивать врагов вблизи; эксперт по выживанию — может найти добычу и фильтры.

Как сообщил Хендерсон, Heartland могут представить уже скоро. Игра развивается куда лучше, чем королевская битва Frontline, о которой появились негативные отзывы во время теста.

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