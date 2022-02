Вам нельзя: 8 игр, которые забанены в разных странах мира

Некоторые разработчики стараются делать свои проекты реалистичными и правдоподобными, чтобы игроки максимально погрузились в игровой процесс. Но часто такие стремления могут пойти в разрез с различными политическими или религиозными взглядами. Вспоминаем случаи, когда игры снимали с продаж или вовсе не допускали до прилавков магазинов.

Devotion

Действие хоррора происходит в 1980-х годах в Тайбэе, столице Тайваня. Главный герой — Ду Фэн Ю, несостоявшийся сценарист, который возвращается в небоскрёб, где когда-то обитали его родители. Как только он оказывается внутри, обнаруживается, что каждая комната жилого комплекса посвящена определённым временным периодам и событиям, связанным с семейством протагониста.

Игроку в роли Фэн Ю придётся слоняться по узким коридорам, разгадывать загадки, а также периодически орать от внезапных скримеров. Аудитория и журналисты положительно оценили игру, но затем её захлестнула волна негативных комментариев, а вскоре она и вовсе исчезла из магазинов. Всё это из-за неудачной шутки о китайском лидере Си Цзиньпине.

В Китае строгая цензура, из-за чего множество игр просто не добирается до местной аудитории. Путь на прилавки китайских магазинов закрыт, если в них присутствуют наркотики, сексуальные темы, кровь, организованная преступность или клевета на китайское руководство. Последнее как раз и обнаружили в Devotion.

Через пару дней после релиза игроки нашли амулет разновидности Фулу, на котором была лишь одна надпись — «Си Цзиньпинь Винни-пух». Это была отсылка к известному мему, в котором генерального секретаря Китая сравнивали с персонажем мультфильма Disney. Китайские цензоры позже окрестили жёлтого медведя «символом сопротивления Коммунистической партии» и даже закрыли прокат фильма «Кристофер Робин».

В случае с Devotion разработчики выступили с извинениями и убрали провокационную надпись в следующем же патче. Однако это не оставило ревью-бомбинг: через семь дней игра исчезла с цифровых прилавков. Спустя два года она стала доступна для покупки — но только на специализированном сайте.

Animal Crossing: New Horizons и Football Manager 2005

Animal Crossing: New Horizons стала настоящим хитом 2020 года. В эпоху пандемии и массовой изоляции эксклюзив Nintendo сплотил людей и позволил им вместе проводить досуг: выращивать репы, ловить рыб и насекомых, а также закатывать вечеринки и даже проводить свои разговорные шоу. Однако даже такая медитативная игра была снята с продажи на территории Китая.

Причиной стал перфоманс: политический активист Джошуа Вонг устроил на своём острове митинг против нынешней власти. Скриншоты мероприятия он опубликовал в «Твиттере». На это обратили внимание цензоры и призвали убрать аркаду Nintendo с полок магазинов. Интересно, что Animal Crossing: New Horizons официально в стране не продавалась: приобрести её можно было лишь через посредников. Серверы игры сейчас недоступны в Китае, однако пользователи всё равно находят возможность вернуться на виртуальные острова.

Нечто похожее произошло и с Football Manager 2005, которая по абсолютной случайности пошла против китайского правительства. В англоязычной версии Гонконг, Макао, Тайвань и Тибет указали как независимые государства. В декабре 2004 года власти Китая в ответ не допустили к продаже игру на своей территории, сославшись на угрозу «суверенитету и территориальной целостности». Но симулятор всё равно попал в Поднебесную благодаря пиратам.

Danganronpa V3

Франшиза Danganronpa существует уже 12 лет, и за это время по ней успело выйти множество разновидностей манги, аниме и видеоигр. Последние пользуются огромной популярностью, о чём свидетельствует уже семь выпущенных тайтлов. Общая концепция сюжета строится вокруг учебных заведений, где один за другим погибают школьники, а главному герою предлагают провести расследование их убийств. Полученную информацию и улики он использует на «Классном суде» в конце каждой главы, чтобы найти виновного. Третья часть Danganronpa не прижилась, как утверждают некоторые, из-за одного инцидента перед релизом.

В Южной Корее существует своя рейтинговая комиссия, которая успела запретить Manhunt, Manhunt 2 и серию Mortal Kombat. Начиная с 2006 года она ослабила цензуру. Теперь в игре достаточно не упоминать и не освещать события Корейской войны, чтобы получить классификацию.

31 марта 2017 года полиция Южной Кореи арестовала некую «Ким», которую обвиняли в убийстве восьмилетней девочки. Дело получило громкую огласку за полгода до выхода Danganronpa V3: Killing Harmony. В августе стало известно, что игра не выйдет в Корее, и в СМИ тут же стали тиражировать новость, якобы всё из-за преступления шестимесячной давности. Опровергать ложные обвинения пришлось фанатам, которые провели целое расследование.

Истинную причину недопуска игры до продажи назвал сам комитет, отметив, что «существует озабоченность по поводу социальных потрясений из-за ярко выраженного изображения преступлений, насилия, секса. Что, в свою очередь, может спровоцировать преступное поведение или подражание преступлениям». Преступница же страдала от психических расстройств и интереса к франшизе Danganronpa никак не проявляла.

Spec Ops: The Line

Spec Ops: The Line привлекла ещё на этапе анонса и превью. Разработчики продвигали экшен от третьего лица с адреналиновыми перестрелками и продвинутой физикой песка, который тоннами лежал на разрушаемых поверхностях. Игрок мог в любой момент расстрелять их и засыпать песком недругов, а также изменить локацию. На релизе геймплей и разрекламированные особенности выглядели не так впечатляюще, однако для всех большим сюрпризом оказался сюжет.

Он рассказывает историю небольшого отряда оперативников Delta Force, отправленных в занесённый песками и разрушенный Дубай. Задача капитана Мартина Уокера и его подопечных: найти выживших из 33-й бригады, возглавляемой таинственным полковником Конрадом. Многие хвалили игру за антивоенный посыл и то, как она деконструирует жанр военных милитари-шутеров. Некоторые вовсе называли Spec Ops: The Line игровой адаптацией «Апокалипсис сегодня». Однако регуляторы из ОАЭ не разделили общий восторг.

Регулированием контента в Объединенных Арабских Эмиратах занимается Национальное медийное консульство (NMC). У них нет регламента или каких-то конкретных пунктов, какие игры допускать, а какие — нет. Запрет с их стороны касается только розничной торговли, хотя случай с Spec Ops: The Lin исключение из правил.

Дубай в Spec Ops: The Line представлен в ужасном состоянии, запустении и разрухе. Такое изображение города негативно сказывалось на имидже, поэтому игру решено было не выпускать на территории ОАЭ. Однако консульство пошло дальше и заблокировало даже официальный сайт шутера, а также убрала его с цифровых торговых площадок вроде Steam и PS Store.

Medal of Honor (2010)

Перезапуск Medal of Honor от Danger Close Games получился мрачным и приземленным. Если до этого игры серии не уходили от сеттинга Второй мировой войны, то с релизом ребута всё изменилось. Теперь игроков отправили в Афганистан 2001 года, а одиночная кампания основана на реальной спецоперации «Анаконда».

После прохождения сюжетного режима игроки могли отправиться в сетевой режим, который разработала шведская студия DICE. И если история об оперативниках не побудила никого запрещать игру, то ситуация с мультиплеером была обратной.

В США выставлением возрастных ограничений и контролем занимается организация ESRB. Если в игре чрезмерная жестокость или откровенный контент, их не запрещают, а выдают рейтинг Adults Only. Таким проектам закрыт путь в магазины крупных ритейлеров, а также на основные актуальные платформы в цифровом виде.

Как только разработчики показали мультиплеер Medal of Honor, многих удивил один аспект. Одна команда надевала форму военных, другая — одежду известной преступной группировкой из реального мира. Возможность играть за реальную радикально настроенную банду вызвала резонанс. Разработчики говорили, что делают это в угоду реалистичности, а PR-менеджер EA тогда просто заявила, что «в мультиплеере Medal of Honor кто-то должен быть». Больше всего такой подход не понравился американским военным. Хотя в финальной версии спорную команду назвали «противоборствующей стороной», на базах США игру продавать запретили.

Call of Duty в России

В России без проблем каждый год выходит множество игр. У нас спокойно можно приобрести все части GTA, Danganronpa V3 и даже Manhunt. Ещё игры зачастую всплывают в СМИ как катализатор преступлений среди людей. Однако такие инфоповоды и утверждения быстро пропадают с радаров. Например, Call of Duty у нас выходит каждый год даже несмотря на то, что в ней Россия нередко выступает в качестве антагониста.

Большинство помнит не только релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 в 2009 году, но и обсуждение определенного эпизода неспециализированными СМИ. Миссия «Ни слова по-русски» была провокационной во всех смыслах: игрок брал на себя роль американского военного, который втёрся в доверие к российскому ультранационалисту Владимиру Макарову. Вместе с ним он должен устроить теракт в вымышленном российском аэропорту. Стоит отметить, что игрок мог пройти всю миссию, не сделав ни одного выстрела. В российской версии скандальный эпизод вырезали, а консольные версии продавались на территории страны только через посредников.

Другой громкий скандал произошел относительно недавно. В 2019 году был анонсирован перезапуск Call of Duty: Modern Warfare. Для игроков на PS4 были заявлены бонусы и дополнительный контент. Альфа-тест был доступен в российском регионе, а вот бета-тестирование прошло только на ПК и Xbox. За месяц до релиза игру удалили из местного PS Store. В итоге она так и не появилась в продаже на PS4 — как и последовавший через несколько месяцев ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Его ещё потом раздавали в PS Plus, но не в России.

До сих пор неизвестно, чья это была инициатива. Российский офис Sony говорил, что решение приняли в Activision, издатель же утверждает, что это дело рук PlayStation. Примерно полгода даже условно-бесплатную Warzone владельцам PS4 приходилось качать с иностранных аккаунтов. Однако лёд растаял после выхода Call of Duty: Black Ops Cold War — королевская битва всё же вышла в российском PSN.

Бонус: Company of Heroes 2 в России

Если первую Company of Heroes посвятили ключевым операциям американской армии во времена Второй мировой, то сиквел неожиданно отправился на Восточный фронт — главными героями сделали жителей СССР и Красную армию. Подобное внимание со стороны разработчиков радовало, однако на релизе игра подверглась жёсткой критике со стороны патриотов.

Ситуация ухудшилась после выхода скандального ролика Евгения BadComedian Баженова, где он под микроскопом рассмотрел всю сюжетную кампанию, обратив внимание на сотни исторических вольностей. Также блогеру не понравилось, что красноармейцев местами показывали не с лучшей стороны.

Всё это переросло в огромное недовольство, из-за чего игру решили снять с продаж. Однако решение принял российский издатель стратегии «СофтКлаб», а не местные регуляторы. Компания перестала поставлять диски в розничные магазины, однако в Steam игру продают до сих пор.