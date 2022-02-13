Сериал по Halo могут запретить. Авторы музыки подали в суд на Microsoft

Композиторы серии Halo Мартин О'Доннелл и Майкл Сальватори, музыка которых используется в шутерах с первой части, подали в суд на Microsoft. Причиной стали авторские гонорары, которые компания не платила артистам 20 лет.

Музыканты сообщили изданию Eurogamer, что 10 лет пытались добиться ясности по поводу гонораров, но договориться с Mirosoft так и не смогли.

По словам О'Доннелла, он вместе с Сальватори лицензировали музыку Halo для Bungie ещё до того, как Microsoft купила студию. Технологический гигант подал встречный иск с утверждением, что саундтрек был работой по найму, поэтому права принадлежат ему.

После того как Mirosoft купила Bungie, композиторы долгое время пытались подписать контракт с дополнительными гонорарами. Сейчас же О'Доннелл утверждает, что не хотел поднимать шум из-за выплат, потому что пытался сохранить работу.

О'Доннелл с Сальватори всё же получали небольшие выплаты, но отчёта по продажам игр и загрузок в музыкальных сервисах они не видели. Кроме того, музыка использовалась в аниме и фильмах по мотивам Halo, о прибыли которых авторы тоже ничего не знают.

О'Доннелл отметил, что он не пытается вернуть права на музыку Halo. Через суд композиторы хотят подсчитать сумму невыплаченных гонораров и ущерб. Также музыканты недовольны тем, что для Halo Infinite переписали саундтрек, но их авторство не указали.

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Адвокаты композиторов также рассматривают возможность запрета сериала по мотивам Halo, которым занимается Paramount +. Ни она, ни Microsoft пока не прокомментировали ситуацию. На следующей неделе назначена медиация, на которой стороны могут прийти к соглашению. Если этого не случится, дело передадут в суд.

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