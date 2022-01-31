Вышел первый трейлер сериала по Halo: новая Кортана и дата выхода

У многострадального сериала по мотивам Halo появился первый трейлер — поклонники и обычные зрители наконец-то могут нормально взглянуть, как будет выглядеть грядущая премьера. Первая серия выйдет уже 24 марта. Пока неизвестно, будет ли кто-то показывать шоу в России.
Глобально сериал повторяет события оригинальной Halo, но уже точно стоит ждать вольностей — они будут касаться как воплощения определённых персонажей (Кортана тут выглядит куда человечнее, чем в играх), так и целых сюжетных линий. Судя по ролику, одним из злодеев выступит человек в сговоре с Ковенантом.
Что примечательно, к озвучке Кортаны вернётся Джен Тейлор — она подарила голос известному искусственному интеллекту ещё 20 лет назад в Halo: Combat Evolved, после чего не раз воплощала героиню. У Microsoft даже свой голосовой ассистент был — Кортана.
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Последняя игра франшизы вышла в декабре 2021 года — это была Halo Infinite. Многие называют её лучшей частью серии после ухода создателей серии из студии Bungie.
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