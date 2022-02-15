Бенедикт Камбербэтч про сиквел «Доктора Стрэнджа»: у вас взорвётся мозг

Бенедикт Камбербэтч дал небольшое интервью изданию Empire. В нём он рассказал про режиссёра картины Сэма Рэйми и его мастерство.

По словам актёра, изначально снимать ленту должен был постановщик первого «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон, однако потом его место занял Рэйми, который известен по трилогии «Человек-паук». Камбербэтч отметил, что картина сразу же переняла дух Сэма Рэйми.

Как только Сэм стал режиссировать фильм, то стало понятно, что это будет фильм в стиле Сэма Рэйми. У вас взорвётся мозг.

Лента «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» расскажет о последствиях того, что натворил Стивен Стрэндж в «Человеке-пауке: Нет пути домой». В ленте ожидается множество камео различных персонажей.

Премьера состоится 6 мая 2022 года.

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