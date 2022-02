Сериал The Last of Us всё-таки не выйдет в 2022 году

Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью The Hollywood Reporter заявил, что долгожданный сериал по The Last of Us не выйдет в 2022 году — несмотря на намёки от авторов и данные от IMDb. Он отметил, что производство первого сезона всё ещё не окончено: в данный момент идут съёмки в Канаде. Блойс уже посмотрел несколько ранних эпизодов и остался очень доволен увиденным.

Я видел несколько ранних эпизодов и очень впечатлён. Крейг Мэйзин сделал для нас «Чернобыль», он фантастический сценарист и режиссер. Сериал по The Last of Us выглядит потрясающе, и я очень жду его выхода. Но это точно не случится в 2022 году.

Съёмки сериала по планам должны завершиться в июне 2022 года, а затем начнётся этап постпроизводства. Вполне возможно, что премьера соистоится уже в начале следующего года.



Первый сезон сериала The Last of Us будет посвящён событиям оригинальной игры 2013 года. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль (Джоэл) Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс). Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

