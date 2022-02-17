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Панам из Cyberpunk 2077 начала присылать игрокам нюдесы после патча

Панам из Cyberpunk 2077 начала присылать игрокам нюдесы после патча
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15 февраля CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление 1.5. Оно действительно получилось масштабным. Авторы переработали многие элементы, добавили новый контент и сделали тайтл играбельным.

Пользователи обратили внимание, что улучшения коснулись и романтический линий с персонажами. Например, если Ви состоит с кем-то в отношениях, то есть шанс проснуться рядом со второй половинкой. Если завести отношения с Панам, то она может прислать фото из душа, а бабушка Джуди будет переживать за внучку и её опасную жизнь.

Переписка с бабушкой Джуди

Переписка с бабушкой Джуди

Улучшение коснулись также и других персонажей, с которыми можно завести роман. Разработчики об этом не сказали, и, видимо, решили дать игрокам самим найти сюрпризы.

Патч 1.5 вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а новые консоли Sony и Microsoft получили бесплатную 5-часовую версию игры.

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