Панам из Cyberpunk 2077 начала присылать игрокам нюдесы после патча

15 февраля CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 обновление 1.5. Оно действительно получилось масштабным. Авторы переработали многие элементы, добавили новый контент и сделали тайтл играбельным.
Пользователи обратили внимание, что улучшения коснулись и романтический линий с персонажами. Например, если Ви состоит с кем-то в отношениях, то есть шанс проснуться рядом со второй половинкой. Если завести отношения с Панам, то она может прислать фото из душа, а бабушка Джуди будет переживать за внучку и её опасную жизнь.
Переписка с бабушкой Джуди
Улучшение коснулись также и других персонажей, с которыми можно завести роман. Разработчики об этом не сказали, и, видимо, решили дать игрокам самим найти сюрпризы.
Патч 1.5 вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а новые консоли Sony и Microsoft получили бесплатную 5-часовую версию игры.
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