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Появились первые минуты сюжетной кампании Horizon Forbidden West

Появились первые минуты сюжетной кампании Horizon Forbidden West
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17 февраля спало эмбарго на публикацию прохождений Horizon Forbidden West. Издание IGN опубликовало первые 19 минут игры. В начале игры покажут долгую вступительную сцену, а потом можно будет играть.

В ролике можно увидеть, как Элой занимается собирательством и сражается с машинами. Заканчивается видео схваткой с врагами. Ролик записан на PS5 в режиме с приоритетом частоты кадров.

Horizon Forbidden West — продолжение Horizon Zero Dawn. Игрокам предстоит вновь взять на себя роль Элой и изучить новые места. Авторы приготовили новые испытания, машины, опасности и приключения.

Релиз проекта состоится уже завтра, 18 февраля на PS4 и PS5. Наученные горьким опытом, игроки решили проверить, действительно ли Horizon Forbidden West выйдет такой же красивой, какой её показывали в трейлерах. Оказалось, что игра стала выглядеть даже лучше.

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