Фанаты ликуют: вживую Horizon Forbidden West выглядит красивее, чем в трейлерах

Среди игроков уже давно есть негласное правило: до последнего не верить в представленный на презентациях уровень графики в играх. Уж слишком часто издатели показывали более приятную, чёткую и технологичную картинку, выпуская в итоге совсем не тот продукт, что демонстрировали ранее. Особенно этим раньше грешила Ubisoft — её проекты сильно отличались от того, что когда-то презентовали публике.
Совсем скоро выходит новый блокбастер от Sony под названием Horizon Forbidden West. Фанаты решили сравнить скриншоты из обзоров критиков с теми же локациями на презентации State of Play в 2021 году. Оказалось, что игра стала выглядеть даже лучше, чем было. Разработчики поработали над новыми деталями окружения, улучшили эффекты и освещение. Графика в целом стала более красочной и цветастой.
Релизная версия сверху
В комментариях пользователи похвалили создателей и отметили, насколько редка подобная ситуация в игровой индустрии. Так что Guerrilla Games можно поздравить с отлично проделанной работой.
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Критики уже оценили экшен и назвали его отличным продолжением Zero Dawn. При этом средняя оценка на агрегаторе Metacritic точно такая же, как у первой части — 89/100.
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