Авторы «Призрака Цусимы» поздравили Guerrilla с релизом Horizon Forbidden West

18 февраля состоялся релиз Horizon Forbidden West на PS4 и PS5. С этим событием авторов экшена из Guerrilla Games поздравила студия Sucker Punch, разработавшая «Призрака Цусимы».

Команда опубликовала специальный арт. На нём можно увидеть Элой на глайдере и Дзина Сакая, которые устремляются вперёд. Sucker Punch также словесно поздравила коллег и отметила, что отправится в новое приключение Элой с радостью.

Horizon Forbidden West выступает продолжением Horizon Zero Dawn. Сиквел стал больше, красивее и интереснее. В распоряжении Элой появились новые гаджеты и виды оружия. Игра доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Пользователь Reddit обнаружил во Флоренции статую Элой. Она выполнена из мрамора и стоит на специальной стойке.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!