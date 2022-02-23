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Бесплатные игры PS Plus на март 2022 года

Утёк список бесплатных игр марта 2022 года для PS Plus
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Сайт Dealabs уже по сложившейся традиции раньше времени назвал игры, которые Sony раздаст подписчикам PS Plus в марте. Ранее портал уже не раз сливал достоверные раздачи. Если верить данным, то игрокам будут доступны:

  • Team Sonic Racing (PS4) — рейсинг по вселенной «Соника», совмещающий в себе элементы аркады и азартной гонки. Кататься можно как в одного, так и по сети с друзьями. Проект вышел весной 2019 года и получил положительные отзывы от игроков и критиков.
  • Ark: Survival Evolved (PS4) — одна из самых популярных игр-выживачей в мире динозавров. Игроку (в одиночку или с друзьями) предстоит не только сражаться с когда-то вымершими созданиями, но и приручать их и даже разводить. Игра вышла из раннего доступа в августе 2017 года и остаётся одной из лучших игр про динозавров.
  • Информации об игре для PS5 пока нет, однако с 15 марта начнётся раздача GTA Online для PS5. Она продлится три месяца. Мы обновим заметку после анонса.

Официально представить декабрьские игры для PS Plus должны сегодня вечером. В сети продолжают ходить слухи и домыслов о новом PS Plus под рабочим названием Spartacus. В неё якобы войдут игры с PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP.

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