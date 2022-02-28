Источники: первые подробности FIFA 23. Будет два чемпионата мира по футболу

В этом году EA не планирует переименовать свой флагманский футбольный симулятор, поэтому осенью выйдет традиционная FIFA 23. Ребрендинг задержится как минимум до конца 2023 года. Об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.

Вдобавок блогер поделился более интересными подробностями грядущей новинки:

В FIFA 23 появится кроссплей — игроки на ПК, PlayStation и Xbox впервые смогут играть вместе;

Будет два чемпионата мира по футболу — мужской и женский;

Технологию HyperMotion из FIFA 22 для PS5 и Xbox Series значительно доработают.

Хендерсон также рассказал, что не слышал от своих источников ничего про переход симулятора на условно-бесплатную модель, хотя подобные слухи где-то ходят. Возможно, такой большой шаг серия сделает как раз с ребрендингом: у EA даже торговая марка теперь подходящая есть — EA Sports FC.

FIFA 23 выйдет осенью на ПК и консолях.