В Sifu на ПК исправили баги и добавили китайскую озвучку

3 марта студия Sloclap сообщила о выпуске патча 1.07 для хардкорного экшена Sifu. Апдейт пока доступен только на ПК, релиз на PS4 и PS5 состоится в понедельник, 7 марта.
Основное нововведение — добавление китайской озвучки. Также изменения коснулись дизайна, звуков и интерфейса. Разработчики исправили проблемы с камерой, обрезкой субтитров при изменении из размера и ошибками с освещением. С полным списком исправлений можно ознакомиться на сайте проекта.
3 марта Sloclap сообщила, что Sifu купили более миллиона человек. Этого результата удалось добиться за три недели, что вполне достойно. Скоро игра получит крупный патч, а в будущем планируется DLC.
Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.
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