Россию не отключат от глобальной сети

Из-за напряжённой ситуации в мире появились слухи, что Россию отключат от глобального интернета. Эта информация обеспокоила многих пользователей, но Минцифры опровергло эти данные.

По словам министерства, Россию не планируют отключать от глобальной сети. Такие слухи пошли после того, как появились телеграммы с сообщениями об отказе от иностранных ресурсов и просьбой предоставить данные ко всем принадлежащим Минцифрам ресурсам. По словам министерства, это было сделано для защиты России от кибератак из-за рубежа.

Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов. В России не планируется отключение интернета изнутри.

7 марта стало известно, что издатель Take-Two остановил продажи своих игр в России и Беларуси. Такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией в мире.

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