Издатель Take-Two остановил продажи своих игр в России

Недавно стало известно, что американский издатель Take-Two на время приостановил свою работу в России и Беларуси. Это значит, что все принадлежащие Take-Two студии не будут продавать свои игры.

Об этом сообщили Алан Льюис, вице-президент компании. По его словам, такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией в мире.

После тщательного изучения вопроса мы мы решили прекратить продажи наших игр, установки и маркетинговую поддержку всех наших студий в России и Беларуси.

Take-Two полностью владеет несколькими студиями. В их числе: Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. 5 марта пользователи из России обратили внимание, что не могут купить GTA V, Red Dead Redemption 2 и другие проекты в магазине Rockstar Games.

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