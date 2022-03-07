Издатель Take-Two остановил продажи своих игр в России
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Недавно стало известно, что американский издатель Take-Two на время приостановил свою работу в России и Беларуси. Это значит, что все принадлежащие Take-Two студии не будут продавать свои игры.
Об этом сообщили Алан Льюис, вице-президент компании. По его словам, такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией в мире.
После тщательного изучения вопроса мы мы решили прекратить продажи наших игр, установки и маркетинговую поддержку всех наших студий в России и Беларуси.
Take-Two полностью владеет несколькими студиями. В их числе: Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. 5 марта пользователи из России обратили внимание, что не могут купить GTA V, Red Dead Redemption 2 и другие проекты в магазине Rockstar Games.
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