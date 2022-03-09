Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мобильная Apex Legends запустилась. Но только в 10 странах

Мобильная Apex Legends запустилась. Но только в 10 странах
Комментарии

1 марта Respawn Entertainment сообщила о переносе тестирования мобильной версии Apex Legends из-за напряжённой ситуации в мире. По сообщению издания VGC, тесты запущены.

Правда, доступна мобильная Apex Legends не во всех странах, а лишь в нескольких. В их числе: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Мексика, Перу, Аргентина и Колумбия.Ранее Respawn заявляла, что хочет сделать качественный порт Apex Legends на мобильные устройства.

Обзор Shadow Warrior 3. Если бы DOOM попал в цирк Обзор Shadow Warrior 3. Если бы DOOM попал в цирк

Оригинальная королевская битва доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Недавно в игре стартовал свежий сезон с новой легендой и другим контентом. Скоро должны появится некстген-версии для PS5 и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022