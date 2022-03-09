Мобильная Apex Legends запустилась. Но только в 10 странах

1 марта Respawn Entertainment сообщила о переносе тестирования мобильной версии Apex Legends из-за напряжённой ситуации в мире. По сообщению издания VGC, тесты запущены.
Правда, доступна мобильная Apex Legends не во всех странах, а лишь в нескольких. В их числе: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Мексика, Перу, Аргентина и Колумбия.Ранее Respawn заявляла, что хочет сделать качественный порт Apex Legends на мобильные устройства.
Оригинальная королевская битва доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Недавно в игре стартовал свежий сезон с новой легендой и другим контентом. Скоро должны появится некстген-версии для PS5 и Xbox Series.
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