Для Total War: Warhammer 3 вышел патч с исправлением багов и зависаний

17 февраля вышла Total War: Warhammer 3 — продолжение стратегической подсерии в фентезийном сеттинге. Пресса отметила глубокий геймплей и отличное развитие культовой вселенной. Обычные игроки же раскритиковали игру за ужасную оптимизацию, вылеты и баги.
Судя по всему, разработчики намерены исправить ситуацию и выпустили уже второй патч под версией 1.02. Он исправил зависания в главном меню и вылеты на Windows 11, а также улучшил общую стабильность игры в мультиплеере. Создатели заверили, что будущие мини-патчи будут устанавливаться гораздо быстрее, чем раньше.
Также авторы уже тестируют небольшое обновление, исправляющее вылеты при использовании комбинации Alt+Tab. Также в планах у разработчиков крупный апдейт 1.1, который улучшит игровой баланс и исправит другие надоедливые баги. О конкретных изменениях будущего патча расскажут до конца этой недели.
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