Огромная Бездна и Камисато Аято — детали обновления 2.6 для Genshin Impact

Авторы Genshin Impact провели презентацию обновления 2.6 под названием «Дуновенье фиалкового сада». На ней представили новую локацию, сюжетные задания и пятизвёздочного героя.

В патче 2.6 в Genshin Impact появится локация Бездна, которая находится на западе Ли Юэ. Игроки отправятся туда по квесту Архонта о близнецах-путешественниках и Каэнри'ах. Область состоит из двух больших частей: поверхности и глубокого подземелья, где добывают руду. В самом низу путешественникам предстоит столкнуться с Разрушающим змеем, новым боссом экшена.

Среди персонажей появится пятизвёздочный гидрофехтовальщик Камисато Аято. Он способен усиливать членов группы и наносить сильнейший удар своей стихией. Также игрокам будет доступен топовый меч героя Haran Geppaku Futsu.

Авторы представили сезонный фестиваль Иродори, на котором будут проходить игры с наградами. За выполнение всех испытаний путешественники получат четырёхзвёздочного героя Син Цю.

Обновление 2.6 для Genshin Impact выйдет 30 марта. Экшен доступен бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях PlayStation.

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