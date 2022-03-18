Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel снимет «космический сериал»

Marvel снимет «космический сериал»
Комментарии

Похоже, Marvel Studios создаёт для сервиса Disney+ новый проект. Судя по всему, это будет сериал, действие которого развернётся в космосе. Именно так значится в списке будущих шоу.

Сериал под именем «Безымянный космический проект Marvel» будет продюсировать глава киновселенной Кевин Файги. Статус шоу — в разработке. Что это может быть, сказать трудно. Возможно, хотят сделать сериал про какого-то персонажа из состава Стражей Галактики или про что-то ещё. Официально о проекте неизвестно.

Ближайший фильм Marvel Studios, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет 5 мая. В шоу не затронут тему космоса, зато дадут развитие мультивселенной. В России картина вряд ли выйдет, хотя об этом ещё не объявляли.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022