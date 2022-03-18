Marvel снимет «космический сериал»

Похоже, Marvel Studios создаёт для сервиса Disney+ новый проект. Судя по всему, это будет сериал, действие которого развернётся в космосе. Именно так значится в списке будущих шоу.

Сериал под именем «Безымянный космический проект Marvel» будет продюсировать глава киновселенной Кевин Файги. Статус шоу — в разработке. Что это может быть, сказать трудно. Возможно, хотят сделать сериал про какого-то персонажа из состава Стражей Галактики или про что-то ещё. Официально о проекте неизвестно.

Ближайший фильм Marvel Studios, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет 5 мая. В шоу не затронут тему космоса, зато дадут развитие мультивселенной. В России картина вряд ли выйдет, хотя об этом ещё не объявляли.

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