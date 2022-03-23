В тизере нового «Ведьмака» изображён медальон школы Рыси. Её не было в играх и книгах

21 марта CD Projekt RED внезапно анонсировала работу над новой частью «Ведьмака». Студия выложила постер с медальоном и надписью о начале новой саги. Сперва фанаты подумали, что сам медальон напоминает логотип школы Кота, однако это всё-таки не он. У зверя уж слишком большие уши и немного другой овал морды.
Комьюнити-директор польской студии Марчин Момот подтвердил, что в тизере изображен не кот, а рысь. Судя по всему, авторы добавили во вселенную «Ведьмака» новую школу убийц чудовищ. Ранее во франшизе существовало шесть «подразделений»: Кот, Змея, Медведь, Волк, Мантикора и Грифон.
Возможно, своим тизером CD Projekt намекнула на то, что события новой игры по «Ведьмаку» развернутся в другое время и расскажут историю другого героя. Ранее команда уже сообщала, что это именно новая сага во вселенной, а не четвёртая часть.
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