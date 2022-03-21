Анонсирован четвёртый «Ведьмак»

CD Projekt как гром среди ясного неба анонсировала нового «Ведьмака». Никаких деталей касательно сюжета не раскрывают, но на единственном постере разместился медальон школы кота — у Геральта был медальон школы волка.

Новую часть делают на движке Unreal Engine 5, хотя предыдущие разрабатывались на собственном движке польской студии. Скорее всего, смена технологий вызвана проблемами при производстве Cyberpunk 2077 и сложностями привлечения специалистов из-за уникального движка. С Unreal это делать куда проще.

Мы запускаем новую сагу в рамках «Ведьмака» и нового технологического партнёрства с Epic Games.

Ни примерной даты выхода, ни платформы не называют. Однако студия уже рассказывала, что с этого года начнёт работу сразу над двумя играми. Так что и Cyberpunk 2077 никто бросать не собирается. Студия, впрочем, уже уточнила — The Witcher 4 не станет эксклюзивом Epic Games Store или любого другого магазина.

«Ведьмак» явно анонсировали для акционеров, которые взволнованы будущим CD Projekt после провального старта продаж Cyberpunk 2077, и для упрощения поиска специалистов — так сейчас делают многие студии. С подобными анонсами куда проще искать нужных людей.