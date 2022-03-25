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Источники: новый PS Plus с играми от PS1, PS2 и PS3 анонсируют на следующей неделе

Источники: новый PS Plus с играми от PS1, PS2 и PS3 анонсируют на следующей неделе
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Утечки про новую подписку PlayStation ходят уже несколько месяцев, однако компания до сих пор не представила сервис. По данным СМИ, он носит рабочее название Spartacus, а анонс случится уже на следующей неделе.

Глобально новый сервис объединит в себе подписки PS Plus и PS Now, а также масштабно расширит число классических игр с PS1, PS2, PS3 и даже PSP. Вдобавок будут доступны и библиотеки для PS4 и PS5. Журналисты отмечают, что на старте сервиса будет громкая линейка игр недавних лет.

Ранее отмечалось, что будет три вида подписок:

  • первый — текущий PS Plus с доступом к онлайну и ежемесячным играм;
  • второй — 1-й уровень + доступ к библиотеке игр для PS4 и PS5;
  • третий — 1-й и 2-й уровни + доступ к библиотеке игр для PS1, PS2, PS3 и PSP.
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Скорее всего, анонс случится 30 марта — в этот день как раз должны анонсировать апрельскую подборку PS Plus. В России, к сожалению, даже текущий PS Plus работает с ограничениями — нельзя получить доступ ни к ежемесячной подборке игр, ни к коллекции игр с PS4. Sony никак не комментирует ситуацию.

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