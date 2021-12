Sony готовит новый PS Plus с играми для PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP

Sony готовит к запуску новую версию PS Plus, которая станет куда ближе к Xbox Game Pass. Об этом сообщает Bloomberg. Будет три варианта подписки под рабочим названием Spartacus:

Первый (базовый) — текущий PS Plus

Второй — доступ к библиотеке игр для PS4 и PS5

Третий — доступ к библиотеке игр для PS1, PS2, PS3 и PSP.

Отмечается, что новая подписка объединит в себе PS Plus и PS Now, однако Sony не будет выпускать по ней свои блокбастеры в день выхода, хотя в целом сервис станет куда привлекательнее текущей библиотеки PS Now. Запуск ожидается уже весной.

Сейчас PS Plus предлагает несколько вещей подписчикам: доступ к мультиплееру в платных играх, ежемесячную подборку игр для PS4 и PS5, уникальные скидки и около 20 проектов от PS4 для владельцев PlayStation 5.

