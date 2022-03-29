Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком за удар по лицу на «Оскаре-2022»

На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. В какой-то момент ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм». Как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. Рок тут же отшутился и продолжил вести церемонию как ни в чём не бывало, а Смит из зала несколько раз в грубой форме требовал «больше не упоминать имя своей жены». После этого актёры якобы помирились, а сам Рок заявил, что не собирается подавать заявление в полицию.

Новость по теме Скандал на «Оскаре-2022»: Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку про свою жену

Через некоторое время Уилл Смит принёс публичные извинения. Он отметил, что насилие во всех его проявлениях недопустимо, а его поведение — непростительно. Судя по всему, актёр очень жалеет о произошедшем.

Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Моё поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки в мою сторону — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня перебором, и я отреагировал эмоционально.



Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был не в духе и был не прав. Мне очень неловко, и мои действия не свидетельствовали о том, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию.



Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, посетителями и зрителями по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьёй Уильямс и моей семьей короля Ричарда. Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало нас.



Продолжаю работать над собой.



Искренне ваш,



Уилл.

На самой церемонии «Оскар-2022» Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Во время речи актёр растрогался и сообщил, что это из-за возможности «проливать свет на всех людей», а не из-за самой награды.

Новость по теме Фото: подборка мемов с пощёчиной Уилла Смита на «Оскаре-2022»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!