Самая популярная стримерша Amouranth купила акции Activision Blizzard на 187 млн рублей

Самая популярная на Twitch стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса, как оказалось, занимается не только провокационными трансляциями, но и вкладывается в игровые компании. На днях она приобрела акции Activision Blizzard на сумму в $ 2 млн или 187 млн рублей.
Как рассказала Сирагуса, она планирует заработать примерно 20% на росте акций. Видимо, она имеет ввиду прогнозы аналитиков после завершения сделки между Activision Blizzard и Microsoft летом 2023 года. Тогда эксперты ожидают увидеть резкое повышение стоимости акций. Стримерша шутит, что ей пора войти в совет директоров компании и вернуть картины с девушками в World of Warcraft.
Старые и новые картины в WoW
Однако даже если сделка между Activision Blizzard и Microsoft не состоится из-за юридических причин, Сирагуса всё равно может заработать на росте акций. Впереди у организации как минимум две части Diablo, выживач по новой вселенной и Overwatch 2. Так что ценность компании в ближайшее время наверняка вырастет.
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