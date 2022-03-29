Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самая популярная стримерша Amouranth купила акции Activision Blizzard на 187 млн рублей

Самая популярная стримерша Amouranth купила акции Activision Blizzard на 187 млн рублей
Комментарии

Самая популярная на Twitch стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса, как оказалось, занимается не только провокационными трансляциями, но и вкладывается в игровые компании. На днях она приобрела акции Activision Blizzard на сумму в $ 2 млн или 187 млн рублей.

Как рассказала Сирагуса, она планирует заработать примерно 20% на росте акций. Видимо, она имеет ввиду прогнозы аналитиков после завершения сделки между Activision Blizzard и Microsoft летом 2023 года. Тогда эксперты ожидают увидеть резкое повышение стоимости акций. Стримерша шутит, что ей пора войти в совет директоров компании и вернуть картины с девушками в World of Warcraft.

Старые и новые картины в WoW

Старые и новые картины в WoW

Однако даже если сделка между Activision Blizzard и Microsoft не состоится из-за юридических причин, Сирагуса всё равно может заработать на росте акций. Впереди у организации как минимум две части Diablo, выживач по новой вселенной и Overwatch 2. Так что ценность компании в ближайшее время наверняка вырастет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022