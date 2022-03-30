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RPG-стратегия Crusader Kings 3 вышла на PS5 и Xbox Series

RPG-стратегия Crusader Kings 3 вышла на PS5 и Xbox Series
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Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер Crusader Kings 3 на консолях PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. В ролике можно увидеть адаптированный под приставки интерфейс, немного переработанное меню и оценить графику.

Авторы отметили, что пользователи PS5 смогут ощутить механику стресса главного героя через различные фишки геймпада DualSense. Также разработчики позаботились о новичках, которые ранее не играли в стратегии. В проекте появилась проработанная система подсказок и указаний, которой не было в ПК-версии.

Crusader Kings 3 — стратегия с элементами RPG на интерактивной контурной карте. Игрок управляет династией, решает судьбы других персонажей и ведёт кровопролитные битвы. Проект вышел на ПК в 2020 году и получил в основном положительные отзывы от игроков и критиков.

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