Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Ведьмаку» выпустят кулинарную книгу

По «Ведьмаку» выпустят кулинарную книгу
Комментарии

Создатели игр по «Ведьмаку» анонсировали кулинарную книгу, которая вдохновлена блюдами Континента. Фанатов ждут 80 рецептов, среди которых можно найти еду из таверн или для банкета.

Эти блюда прославляют местные и сезонные ингредиенты, добавляя уникальные изюминки, которые формируют кулинарную карту Континента.

Авторами рецептов стали известные фанатам «Ведьмака» Анита Сарна и Каролина Крупецкая, авторы блогов Nerds'Kitchen и Witcher Kitchen. Они поделятся изученными блюдами, которые вдохновлены разными локациями Континента с их особенностями.

В книге с подзаголовком «Официальный руководитель по еде Континента» будет 240 страниц, а цена составляет $ 35 (~ 3 тыс. рублей). Предзаказы уже открыты в магазинах Amazon, Walmart и других, а выйдет кулинарный гид 25 октября 2022 года.

Новость по теме
Слух: выход «Ведьмака 3» на некстгене заморозили из-за России

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022