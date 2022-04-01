По «Ведьмаку» выпустят кулинарную книгу

Создатели игр по «Ведьмаку» анонсировали кулинарную книгу, которая вдохновлена блюдами Континента. Фанатов ждут 80 рецептов, среди которых можно найти еду из таверн или для банкета.

Эти блюда прославляют местные и сезонные ингредиенты, добавляя уникальные изюминки, которые формируют кулинарную карту Континента.

Авторами рецептов стали известные фанатам «Ведьмака» Анита Сарна и Каролина Крупецкая, авторы блогов Nerds'Kitchen и Witcher Kitchen. Они поделятся изученными блюдами, которые вдохновлены разными локациями Континента с их особенностями.

В книге с подзаголовком «Официальный руководитель по еде Континента» будет 240 страниц, а цена составляет $ 35 (~ 3 тыс. рублей). Предзаказы уже открыты в магазинах Amazon, Walmart и других, а выйдет кулинарный гид 25 октября 2022 года.

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