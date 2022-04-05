Актёр из игры про Человека-паука хочет в фильмы Marvel
Поделиться
Одним из главных врагов Человека-паука в одноимённой игре 2018 года от Insomniac Games выступил Мистер Негатив. Его сыграл Стивен Оюнг, а в сети недавно появились слухи о том, что Sony и Marvel хотят добавить в новую часть «Человека-паука» с Томом Холландом Мистера Негатива.
По словам актёра, он видит, как быстро расползаются эти слухи. В шуточной форме он сказал, что если Sony забыла или потеряла его номер телефона, то всегда можно написать лично.
Да, я вижу всё больше и больше слухов о «Человеке-пауке 4» в сети. Sony, я должен вам кое-что сказать. Ничего страшного, если вы потеряли мой номер телефона. Напишите мне.
В данный момент о четвёртом сольном фильме с Томом Холландом ничего неизвестно. В конце «Нет пути домой» Питер Паркер сшил себе новый костюм и вступил в самостоятельную жизнь.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:03
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:50
-
11:21
-
10:52
-
10:23
-
09:50
-
09:22
-
08:54
-
08:26
-
00:11
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:17
-
20:32
-
19:58
-
19:45
-
19:43
-
19:16
-
18:55
-
18:33
-
18:05
-
18:00
-
17:29
-
17:21
-
16:37
-
15:48
Партнерский контент