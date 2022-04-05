Актёр из игры про Человека-паука хочет в фильмы Marvel

Одним из главных врагов Человека-паука в одноимённой игре 2018 года от Insomniac Games выступил Мистер Негатив. Его сыграл Стивен Оюнг, а в сети недавно появились слухи о том, что Sony и Marvel хотят добавить в новую часть «Человека-паука» с Томом Холландом Мистера Негатива.

По словам актёра, он видит, как быстро расползаются эти слухи. В шуточной форме он сказал, что если Sony забыла или потеряла его номер телефона, то всегда можно написать лично.

Да, я вижу всё больше и больше слухов о «Человеке-пауке 4» в сети. Sony, я должен вам кое-что сказать. Ничего страшного, если вы потеряли мой номер телефона. Напишите мне.

В данный момент о четвёртом сольном фильме с Томом Холландом ничего неизвестно. В конце «Нет пути домой» Питер Паркер сшил себе новый костюм и вступил в самостоятельную жизнь.

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