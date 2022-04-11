В Steam всё ещё можно покупать игры, вот как это делать.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Steam до сих пор работает в России, хоть и с большими ограничениями. Большинство релизов крупных издателей недоступны, поскольку они приостановили продажи в регионе, однако сама Valve решила не блокировать покупки полностью.

Правда, пополнять счёт Steam из России всё ещё нельзя напрямую: ни через любые банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир» или American Express), ни через платёжные системы (PayPal, мобильные платежи, QIWI). Существуют только обходные пути — о них и поговорим.

Пополнить кошелёк

Тут существует несколько вариантов. Наиболее популярный и проверенный — пополнение через сам QIWI в казахской тенге. Для этого создаём кошелёк на QIWI и вдобавок к рублёвому счёту открываем кошелёк в тенге. Переходим в правый верхний угол, открываем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.

Затем пополняем рублёвый счёт и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», переходим в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».

Здесь вводим логин Steam. Очень важно использовать не ник, а имя аккаунта — его, например, вводят при входе в учётную запись приложения. Также его можно посмотреть, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в рублях, но она может оказаться немного меньше из-за конвертации и комиссии.

Глобально это самый удобный и выгодный способ пополнения. Однако существуют и другие. Недавно схожий сервис запустил «МТС Банк», однако пока отзывы о нём удивительно отрицательные — и пошлина большая, и платежи то работают, то не работают. Не угадаешь.

Вдобавок многие пользователи пользуются платежами на Plati.ru, однако там заметная комиссия. Одни продавцы продают с курсом один к одному, но при оплате появляются дополнительные пошлины — к примеру, за 50 рублей придётся заплатить 62,5 рубля.

Однако не стоит забывать, что в российском Steam сейчас нельзя купить игры практически всех крупных издателей: Activision, EA, Ubisoft, Sony, Microsoft, Bethesda, Deep Silver, Capcom и других. Они ограничили продажи всей своей продукции для жителей страны. Однако для покупки доступны тысячи проектов меньших масштабов от независимых разработчиков и не таких крупных издателей — Devolver Digital, Paradox, 505 Games и THQ Nordic, например, и дальше всё ещё продают.

Ключи

Вместе с этим магазины всё ещё продают ключи на игры — даже те, которые уже не купить в самом Steam. Это и «Ведьмак 3», и Resident Evil, и Battlefield, и FIFA, и Assassin's Creed, и Saints Row, и Horizon Zero Dawn. В общем, найти ключи на старые игры несложно. На новинки — да, тут ситуация сложнее.

Однако и тут есть выход: на том же Plati.ru продают ключи без региональных ограничений, которые без проблем должны активироваться в России. К примеру, за Ghostwire: Tokyo просят в среднем 4 тыс. рублей, а за LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — порядка 5 тыс. рублей.

Ключи можно найти на разных площадках — Gabe Store, «Бука», розничные сети вроде того же «Эльдорадо» и другие.

Итог

Вариантов покупки хватает даже для тех игр, которые не вышли в российском Steam. К сожалению, сама Valve не торопится вводить платежи через локальные системы, как это сделано в Epic Games Store. Однако ходят слухи, что компания всё же работает над удобными способами пополнения напрямую.