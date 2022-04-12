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Блогер прошёл Dark Souls 3 без единого шага. В планах — Elden Ring

Блогер прошёл Dark Souls 3 без единого шага. В планах — Elden Ring
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Ютубер под ником ymfah, который проходит игры FromSoftware необычным способом, поставил перед собой новое испытание. Блогер решил буквально проскакать Dark Souls 3, отключив движение на клавиатуре и геймпаде.

Для прохождения без движения блогер выбрал вора с ножом бандита. Также у него есть лук, который при прицеливании сбрасывает камеру и положение персонажа.

Не используя кнопки WASD и левый аналоговый стик на геймпаде, блогер двигался вперёд с помощью скачка и лёгкой атаки. При этом ymfah целился из лука для разворота и избегал ненужных сражений.

В середине ролика блогер использовал глитч Teardrop, который превращает героя в тлеющий уголёк после использования заклинания Tears of Denial. Оно спасает от смертельного урона.

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Блогер отметил, что умер сотни раз при прохождении Dark Souls 3 без элементов движения. Самыми сложными локациями стали Храм глубин и Иритилл Холодной долины из-за большого количества врагов.

Идея такого прохождения пришла после аналогичного опыта с The Elder Scrolls V: Skyrim. В планах у блогера теперь находится Elden Ring, если ему удастся найти один из навыков передвижения.

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