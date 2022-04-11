Быстрее звука: Elden Ring пробежали всего за 9 минут

Спидраннеры продолжают показывать невероятные результаты в Elden RIng. Недавно геймер под ником Distortion2 умудрился пройти экшен всего лишь за 8 минут и 56 секунд. Многие игроки за это время даже не успевают настроить своего персонажа, не говоря уже о прохождении стартовой локации.
Как в случае с предыдущими рекордами, «королём» спидрана оказался глитч с телепортом. Воспроизвести его очень просто: нужно взять в руки меч, поставить блок и делать осторожные шаги вперёд. Если повезёт — персонаж телепортируется далеко вперёд и не получит урона от падения.
Примечательно, что данный баг помогает убивать боссов. Если активировать бой и телепортироваться от них как можно дальше, то игра засчитает врагу поражение, предоставляя игроку доступ к дальнейшим сюжетным событиям. Именно таким способом были побеждены нужные для прохождения боссы в игре, включая Годфри, первого повелителя Элдена.
Пока неясно, можно ли приблизиться к прохождению за ещё более короткий срок. Вполне возможно, если доработать все микро-моменты, то в скором времени мы увидим спидран и за 8 минут.
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