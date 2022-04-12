Роботы, модули для тела и Париж — детали новой игры в стиле Dark Souls и Elden Ring

Разработчики из Spiders Studios представили пять минут геймплея Steelrising, экшена-RPG в стиле Dark Souls и Elden Ring. Авторы также рассказали об особенностях мира, боссов и персонажа.

События Steelrising происходят во времена альтернативной научно-фантастической версии Французской революции. Главный герой Эгида сражается с армией роботов короля Людовика XVI, чтобы освободить народ Франции.

Во время путешествия игрок сможет собирать модули и оружие. Они вставляются прямо в тело героя для улучшения характеристик и получения новых навыков.

В Steelrising игрок будет исследовать Париж и встречать сильных боссов, битвы с которыми можно избежать, чтобы прокачать героя. При этом в экшене не будет привычного открытого мира, а продвигаться предстоит вместе с сюжетом.

Стиль боя зависит от навыков и выбранного оружия, у каждого из которого будет специальная атака, вес и сила атаки. Также авторы намекнули на кастомизацию, но деталей не уточнили.

Боссы Steelrising получили историю создания и особенности, которые игрок сможет узнать, находя записки и заметки. Они помогут понять слабости противников и способы борьбы с ними.

Steelrising выйдет в 2022 году, но точную дату релиза авторы пока не назвали. Экшен появится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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