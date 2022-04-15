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Сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году. Через два года после релиза игры

Сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году. Через два года после релиза игры
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CD Projekt на собрании с инвесторами подтвердила, что первое (и последнее?) сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2023 года. То есть премьера случится больше чем через два года после выхода самой игры.

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Изначально график был совершенно другой: студия собиралась выпустить DLC ещё в первой половине 2021 года, однако провал на старте продаж полностью изменил планы. При этом даже спустя полтора года у Cyberpunk 2077 хватает проблем, поэтому разработчики обещают и дальше работать над исправлениями.

Вдобавок теперь CD Projekt ещё надо закончить работу над некстген-версией «Ведьмака 3: Дикая Охота», которую студия забрала у петербургской студии Saber Interactive. Поляки также подтвердили, что отказываются работать с любыми подрядчиками из России и Беларуси.

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