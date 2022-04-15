Сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году. Через два года после релиза игры

CD Projekt на собрании с инвесторами подтвердила, что первое (и последнее?) сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2023 года. То есть премьера случится больше чем через два года после выхода самой игры.

Изначально график был совершенно другой: студия собиралась выпустить DLC ещё в первой половине 2021 года, однако провал на старте продаж полностью изменил планы. При этом даже спустя полтора года у Cyberpunk 2077 хватает проблем, поэтому разработчики обещают и дальше работать над исправлениями.

Вдобавок теперь CD Projekt ещё надо закончить работу над некстген-версией «Ведьмака 3: Дикая Охота», которую студия забрала у петербургской студии Saber Interactive. Поляки также подтвердили, что отказываются работать с любыми подрядчиками из России и Беларуси.