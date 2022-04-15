«Лунного рыцаря» и «Соколиного глаза» вряд ли продолжат

Издание Variety сообщило, что Disney намерена выдвинуть несколько своих сериалов на премию «Эмми». Например, выдвигать планируют «Локи», «Лунного рыцаря» и «Соколиного глаза».
Издание ComicBook обратило внимание, что в описании «Лунного рыцаря» и «Соколиного глаза» Disney использовала фразу «ограниченные шоу». Под них подходят сериалы, которые должны рассказать полную историю с законченной сюжетной линией без постоянных героях в последующих сезонах. То есть, «Лунный рыцарь» и «Соколиный глаз» вряд ли продлят на второй сезон.
Ранее было известно, что Disney и Marvel Studios хотят сделать Лунного рыцаря важным персонажем киновселенной Marvel. В каких проектах появится герой, пока неизвестно. Что касается «Соколиного глаза», то протеже Клинта Бартона Кейт Бишоп также заглянет в будущих фильмах или сериалах Marvel.
На сегодняшний день доступны три серии «Лунного рыцаря». Правда, Disney+ в России до сих пор недоступен.
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