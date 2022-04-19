Microsoft дважды пыталась купить Blizzard ещё до сделки с Activision

Бывший вице-президент игрового направления Microsoft Эд Фрайс рассказал о как минимум двух неудачных сделках компании. По его словам, организация пыталась купить Blizzard, авторов Warcraft, Starcraft и Diablo, ещё в 1997 году. Тогда она принадлежала фирме Davidson & Associates, которая выставила её на продажу. В итоге её перекупила CUC International, сдающая в аренду кемпинги.

Через год Blizzard вновь была выставлена на продажу. В этот раз Фрайс взялся за дело как следует, но и тут его обошли. В этот раз команду разработчиков приобрёл французский издатель Havas — организация известна в первую очередь своей работой над водоснабжением.

Сначала меня обошла кемпинговая компания, а потом — водоснабжающая. Позже Blizzard сделала игру World of Warcraft, и студию стало невозможно купить. Но Microsoft в конце концов это удалось.

Фрайс заявил, что помимо Blizzard компания Microsoft была заинтересована в покупке Westwood — будущих авторов Command & Conquer и Dune 2. Сделка была почти завершена, как вдруг сотрудник отправился в отпуск на месяц. А когда вернулся, то узнал, что студию перехватила Electronic Arts.

Соглашение между Microsoft и Activision Blizzard планирует заключить в июне 2023 года. Если сделка состоится, то к компании Сатьи Наделлы перейдут многие культовые франшизы, включая Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo и многие другие.

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