Слух: Sony купит студию FromSoftware, авторов Elden Ring и Dark Souls
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По данным аналитика Серкана Тото, Sony всерьёз задумалась о приобретении FromSoftware — авторов Elden Ring, Dark Souls и Sekiro Shadows: Die Twice. В своём твите он отметил, что это всего лишь слух, однако их в последнее время становится всё больше.
Ходят слухи, Sony рассматривает возможность покупки одной из моих любимых студий — FromSoftware.
Ранее ходил другой слух — якобы Sony купила Kojima Productions, но сам Хидео Кодзима опроверг эту информацию. После этого инсайдер Джефф Грабб заявил, что компания метит в студию покрупнее, однако какими-то деталями делиться не стал.
Так или иначе, следует дождаться официальной информации от самой Sony. Судя по всему, ждать её осталось совсем недолго.
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