Хидео Кодзима: Kojima Productions останется независимой студией

Несколько дней назад в сети появились предположение, что Sony купит студию Хидео Кодзимы — автора Metal Gear Solid и Death Stranding. Это произошло из-за того, что на сайте PlayStation очутилось изображение Сэма Бриджеса, хотя раньше там его не было.
Масло в огонь подлил и сам Кодзима, опубликовав у себя в «Твиттере» ту самую картинку. Фанаты приняли его пост очень бурно и решили, что геймдизайнер тем самым подтвердил все предположения. Однако, судя по всему, это не так. Несколько часов спустя Кодзима уточнил, что Kojima Productions была и будет независимой студией.
Прошу прощения за недоразумение, но Kojima Productions была и останется независимой студией.
В данный момент его студия разрабатывает сразу две игры: крупный блокбастер и небольшой экспериментальный проект.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 апреля 2022
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:36
-
00:29
- 14 апреля 2022
-
21:58
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
18:55
-
18:17
-
18:01
-
16:48
-
16:12
-
15:49
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
11:54
-
11:20
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:44
-
09:20