Слух: Вин Дизель виноват в уходе Джастина Ли с поста режиссёра «Форсажа 10»

В конце апреля стало известно, что режиссёр нескольких частей «Форсажа» Джастин Лин покинул кресло постановщика картины. Тогда точных причин не назвали, а 2 мая появилась новая информация.

Согласно данным журналиста Ричарда Джонсона из NY Daily News, своё решение Лин принял из-за того, что работать с Вином Дизелем было «сложно». Актёр якобы опаздывал на съёмочную площадку, а иногда забывал реплики своего героя.

Я никогда не видел ничего подобного. Лин отказывается от 10 или 20 млн долларов. Дизель часто опаздывает на съёмочную площадку. Он забывал свои реплики и не поддерживал форму.

Съёмки ленты стартовали 20 апреля, а премьера первой части «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Даты выхода второй части пока нет.

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