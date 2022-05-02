Провальный «Морбиус» выйдет в цифре уже 17 мая

Компания Sony объявила дату выхода «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли в цифровых сервисах и на дисках.

Фильм появится в таких сервисах, как Apple TV и Google Play, уже 17 мая. После этого «Морбиус» доберётся до DVD и Blu-ray, которые можно будет приобрести с 14 июня. В России лента не выйдет из-за ухода Sony с рынка страны.

Среди дополнительных материалов появятся комментарии продюсеров, актёров и режиссёра. Покажут и процесс создания некоторых эпизодов.

Мировая премьера «Морбиуса» состоялась 31 марта. Критики разгромили фильм из-за неудачного сценария, слабых визуальных эффектов и актёрской игры. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет всего 17%, хотя пользователи рекомендуют её куда чаще — 71%.

За время показа «Морбиус» заработал по всему миру более $ 161 млн, что скромно на фоне «Венома 2» от Sony — почти $ 507 млн. Бюджет фильма про Живого вампира оценивается в $ 83 млн.

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