СМИ: в России возник дефицит на комплектующие для ПК

В России наблюдается дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Об этом сообщили «Известиям» представители «Ситилинка» и «Связного».

В пресс-службе «Ситилинка» заявили, что у ритейлера возникли «небольшие проблемы с поставками жёстких дисков и процессоров». Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин отметил, что компания ощущает острый дефицит компьютерных комплектующих, так как импорта сейчас практически нет.

У других ритейлеров также наблюдается нехватка некоторых комплектующих в основном от производителей, остановивших поставки в РФ. В пресс-службах «М.Видео-Эльдорадо» и DNS на запрос о том, имеются ли проблемы с поставкой компонентов для ПК в Россию, не ответили.

Дефицит комплектующих для ПК возник из-за усложнившейся логистики и увеличения количества поставщиков, заявили опрошенные изданием аналитики. Они отмечают, что параллельный импорт позволит избежать дефицита в долгосрочной перспективе.

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