Новую LEGO Star Wars пополнили герои из «Бракованной партии» и второго сезона «Мандалорца»

4 мая считается днём «Звёздных войн», поэтому в честь такого события Warner Bros. Games и TT Games выпустили для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga два пака DLC с новыми героями.

4 мая в игре появились персонажи из мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия» и из второго сезона «Мандалорца». В общей сложности проект пополнят 10 новых героев, среди которых Асока Тано, Боба Фетт, Феннек Шэнд, Мофф Гидеон и другие.

Вместе с этими DLC в трейлере можно увидеть и уже вышедшие расширения.

В конце апреля стало известно, что проект стал самым успешным среди других LEGO-игр. Оно и неудивительно, ведь стартовый тираж за две недели составил 3,2 млн копий.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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