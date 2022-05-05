Hasbro представила шлем Дарта Вейдера, который можно надеть
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4 мая прошёл день «Звёздных войн». В честь этого события производитель игрушек Hasbro анонсировал полноразмерный шлем культового злодея Дарта Вейдера.
Стоит отметит внимание производителя к деталям. Шлем выглядит точно так же, как и в фильмах. Самая главная фишка — шлем можно полноценно надеть и использовать в качестве аксессуара. Также есть возможность разглядеть вещицу изнутри и даже использовать каноничное дыхание Вейдера. Не хватает только самого костюма и джедайского меча.
Шлем можно предзаказать с 5 мая за $ 132 (примерно 9200 рублей). Доставку шлема начнут осуществлять в 2023 году, не раньше.
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