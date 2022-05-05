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Сергей Гламазда покинул пост генерального менеджера российской Virtus.pro

Сергей Гламазда покинул пост генерального менеджера российской Virtus.pro
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Российская киберспортивная организация Virtus.pro объявила об уходе генерального менеджера клуба Сергея Гламазды. Представители компаниизаявили, что после его ухода позиция генерального менеджера компании будет упразднена. Теперь управлением организацией займется команда топ-менеджеров ESforce Holding.

В своём обращении Гламазда поблагодарил игроков и зрителей за поддержку, а также пообещал «болеть за «Медведей» со зрительского места».

Я благодарен Virtus.pro за это невероятное приключение, которое мы вместе переживали на протяжении двух с половиной лет. Я помню каждый турнир, каждую победу и поражение. Победами горжусь, за поражения всегда отвечал и старался извлечь из них уроки.

Спасибо талантливым игрокам, которые своим мастерством каждый день делают клуб сильнее. Спасибо болельщикам, которые вдохновляли меня своими эмоциями, комментариями и, конечно, мемами. Был рад знакомству с каждым из вас, продолжаю болеть за «Медведей» со зрительского места!

Гламазда возглавил Virtus.pro в январе 2020 года после ухода Романа Дворянкина. Под его руководством компания вошла в топ-5 организаций планеты по призовым, состав по Dota 2 занял 5-6 место на The International 10, а ростер по CS:GO вошел в десятку лучших команд мира.

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