Сергей Гламазда покинул пост генерального менеджера российской Virtus.pro

Российская киберспортивная организация Virtus.pro объявила об уходе генерального менеджера клуба Сергея Гламазды. Представители компаниизаявили, что после его ухода позиция генерального менеджера компании будет упразднена. Теперь управлением организацией займется команда топ-менеджеров ESforce Holding.
В своём обращении Гламазда поблагодарил игроков и зрителей за поддержку, а также пообещал «болеть за «Медведей» со зрительского места».
Я благодарен Virtus.pro за это невероятное приключение, которое мы вместе переживали на протяжении двух с половиной лет. Я помню каждый турнир, каждую победу и поражение. Победами горжусь, за поражения всегда отвечал и старался извлечь из них уроки.
Спасибо талантливым игрокам, которые своим мастерством каждый день делают клуб сильнее. Спасибо болельщикам, которые вдохновляли меня своими эмоциями, комментариями и, конечно, мемами. Был рад знакомству с каждым из вас, продолжаю болеть за «Медведей» со зрительского места!
Гламазда возглавил Virtus.pro в январе 2020 года после ухода Романа Дворянкина. Под его руководством компания вошла в топ-5 организаций планеты по призовым, состав по Dota 2 занял 5-6 место на The International 10, а ростер по CS:GO вошел в десятку лучших команд мира.
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