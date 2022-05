Civilization, The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Ms Pac-Man вошли в Зал славы видеоигр

Зал славы видеоигр пополнился культовыми проектами. В этом году национальный музей игр The Strong выбрал сразу четыре видеоигры, которые сильно повлияли на игровую индустрию:

Ms Pac-Man (1981) — сиквел культового «Пакмэна», в котором были более сложные лабиринты, умные противники и новые испытания. Во второй части «главным героем» стала женщина, что «ознаменовало поворот в дискуссии о роли женщин в играх и в обществе».

(1998) — настоящая революция в жанре музыкальных игр, без которых в индустрии не появились бы культовые Guitar Hero и Rock Band. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) — одна из самых высокооценённых игр в истории повлияла на подход новых поколений разработчиков к созданию собственных проектов. Её «невероятный 3D-мир, сложные головоломки, глубокая боевая система и сюжет подарили игрокам незабываемые впечатления».

В прошлом году в Зал славы видеоигр также вошли Microsoft Flight Simulator, Starcraft, Where in the World Is Carmen Sandiego? и Animal Crossing. Всего такой чести удостоились более 30 игр.

