Футбольные клубы устроили флешмоб в поддержку EA после разрыва с FIFA

EA и ФИФА прекращают сотрудничество, после чего игровой издатель переименует свой футбольный симулятор в EA Sports FC. До ребрендинга пройдёт ещё больше полутора лет, первая игра с новым именем выйдет лишь осенью 2023 года, однако крупные футбольные команды уже поддержали Electronic Arts.
Они рассказали, что стали частью «футбольного клуба EA Sports», а детали станут известны в июле 2023 года.
Реал Мадрид
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Атлетико Мадрид
Боруссия
Торонто
Остин
Этой осенью выйдет последняя FIFA от EA Sports, где впервые будет сразу два чемпионата мира — вдобавок к мужскому добавят ещё и женский. Для издателя и международной федерации футбола это очень важная веха.
Сейчас ФИФА уже работает с другими игровыми издателями для продолжения выпуска FIFA. Президент федерации уже отметил, что только FIFA может быть лучшей — она единственная для фанатов футбола и геймеров. В целом разлука, кажется, существеннее ударила именно по ФИФА. По крайней мере, так кажется из заявлений официальных лиц.
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