Главным героем Star Wars Jedi: Fallen Order хотели сделать темнокожую женщину

10 мая в социальных сетях Нора Шрамек, которая работала над Star Wars Jedi: Fallen Order в качестве художника по освещению рассказала занятную историю.
Оказывается, изначально протагонистом экшена хотели сделать не мужчину, а темнокожую женщину. Эту идею поддержали многие сотрудники, однако затея была отклонена. Объяснили это тем, что в игре уже будут похожие персонажи, а в сиквелах фильмов героиней стала женщина, Рэй.
Также Шрамек отметила, что в игровой индустрии часто можно наблюдать явления расизма, сексизма и гомофобии. Девушка не считает это чем-то выдающимся.
Star Wars Jedi: Fallen Order доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В разработке уже вторая часть.
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