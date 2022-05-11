Главным героем Star Wars Jedi: Fallen Order хотели сделать темнокожую женщину

10 мая в социальных сетях Нора Шрамек, которая работала над Star Wars Jedi: Fallen Order в качестве художника по освещению рассказала занятную историю.

Оказывается, изначально протагонистом экшена хотели сделать не мужчину, а темнокожую женщину. Эту идею поддержали многие сотрудники, однако затея была отклонена. Объяснили это тем, что в игре уже будут похожие персонажи, а в сиквелах фильмов героиней стала женщина, Рэй.

Также Шрамек отметила, что в игровой индустрии часто можно наблюдать явления расизма, сексизма и гомофобии. Девушка не считает это чем-то выдающимся.

Star Wars Jedi: Fallen Order доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В разработке уже вторая часть.

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