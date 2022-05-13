Нейросеть и человек нарисовали картинки по одинаковым описаниям. Угадайте, где чья работа

12 мая учёные из Surge AI провели интересный эксперимент. Они отобрали 100 человек, которые должны были нарисовать простенький рисунок по короткому описанию нейросети DALL-E. Искусственный интеллект также создал собственные варианты изображений.

В результате учёные отобрали лучшие картинки и сравнили их друг с другом. Попробуйте угадать: что нарисовал человек, а что — нейросеть.

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Слева — нейросеть, справа — человек.

Слева — человек, справа — нейросеть.

Плюшевые мишки, смешивающие искрящиеся химикаты в духе безумных учёных — в стиле утреннего мультфильма из 90-х

Слева — человек, справа — нейросеть.

Слева — нейросеть, справа — человек.

Иллюстрация маленькой редиски дайкон в балетном платье, которая выгуливает собаку

Слева — нейросеть, справа — человек.

Ранее мы публиковали работу другой нейросети — Artbreeder. Сперва она нарисовала героев из «Гарри Поттера», затем — персонажей из «Игры Престолов».

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