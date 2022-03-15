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Нейросеть нарисовала героев «Гарри Поттера» по описанию из книг

Нейросеть нарисовала героев «Гарри Поттера» по описанию из книг
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Пользовательница Reddit под ником lettuceown поэкспериментировал с искусственным интеллектом на сайте Artbreeder. Благодаря машинному обучению пользователи меняют фотографии, картинки и многое другое.

Энтузиастка решила оживить персонажей из «Гарри Поттера». Нейросеть воссоздала известных героев по тому описанию, которое было в книгах. Многие персонажи получились похожими на тех, которые были в картине, но некоторых почти не узнать. В любом случае интересно взглянуть на альтернативные образы героев, к которым мы привыкли благодаря картинам.

Волан-де-Морт

Волан-де-Морт

Северус Снегг

Северус Снегг

Седрик Диггори

Седрик Диггори

Вернон Дурсль

Вернон Дурсль

Особенно хочется отметить почти полную копию актёров, сыгравших персонажей в фильмах. Например, схожим получился Северус Снегг, Драко и Волан-де-Морт.

Драко Малфой

Драко Малфой

Рон Уизли

Рон Уизли

Гермиона Грейнджер

Гермиона Грейнджер

Гарри Поттер

Гарри Поттер

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